«Апокалипсис» в Чернобыльской зоне: огонь приближается к хранилищам радиоактивных отходов

Грандиозный пожар, уже третью неделю бушующий в Чернобыльской зоне, достиг Припяти и приближается к хранилищам радиоактивных отходов. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил член общественного совета при Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.

По его словам, к настоящему времени расстояние от линии огня до объекта «Подлесный», где расположены хранилища отходов с ЧАЭС и всей зоны отчуждения, составляет всего 2 км.

«Чернобыльские пожары тушат уже десятый день, а огонь, несмотря на работу спасателей, свободно распространяется благодаря ветру», ‒ подчеркнул Емельяненко, добавив, что власть по непонятной причине замалчивает всю серьезнойсть ситуации.

«Зайдите на страницы Кабмина, ГСЧС и профильных госучреждений ‒ у них все под контролем и все нормально... У меня два варианта: или до Кабмин не доносят реальную ситуацию, или он выбрал политику замалчивания советской власти, как в 86 году», ‒ бьет тревогу общественник, прикрепив к своему посту «эпичное» видео из охваченного огненной стихией района.

Как писала «Фраза», пожар в Чернобыльской зоне тушат уже девять дней и никак не могут погасить.

Ранее сообщалось, что пожар в Чернобыльской зоне бушует на расстоянии прямой видимости от станции.