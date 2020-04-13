Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году

В корейском сериале 2018 года «Териус у меня за спиной» речь идет о искусственно созданном мутирующем коронавирусе со смертностью 90%. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующий диалог можно послушать включив 10 серию первого сезона сериала (с 53 минуты).

Основа сериала — это детективная мелодрама. Она рассказывает о экс-агенте разведки Териусе, который выслеживает террористов.

Как пишут СМИ, в сериале, в частности, речь идет о том, что террористы изготовили биологическое оружие — мутировавший коронавирус. Он поражает легкие и от него нет вакцины и лечения.

Как мы писали ранее, Стивен Кинг описал коронавирус в своем романе 1978 года «Противостояние».

Мы также писали, что сюжет фильма «Заражение» напоминает нынешнюю ситуацию с коронавирусом COVID-19

Напомним, обложка прошлогоднего альбома Мадонны «Madame X» намекает на эпидемию коронавируса. Как сообщалось ранее, в выступлении американской певицы Мадонны, которая в мае 2019 года закрывала песенный конкурс «Евровидение» в Тель-Авиве (Израиль), присутствовала явная «коронавирусная» и масонская символика.

Напомним также, что стало известно, что будет если прочитать слово coronavirus наоборот и при чем здесь число 666.