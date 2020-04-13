Киево-Печерскую Лавру закрывают на карантин. Там уже более 90 зараженных коронавирусом

По решению столичной комиссии по чрезвычайным ситуациям Киево-Печерскую Лавру закрывают на карантин. Как выяснили журналисты «Фразы», связано это со стремительным распространением коронавируса в Лавре.

Как рассказал сегодня, 13 апреля, на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, за минувшие сутки в Лавре коронавирусом заразились 63 человека (из 79 в целом по Киеву).

«Всего в Лавре уже более 90 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Город направит в Лавру мобильные рентгены и бригаду медиков для забора образцов для ПЦР-тестирования. Мы должны иметь реальную картину по очагу заболевания», — сказал Кличко и добавил, что обратится к правоохранителям, чтобы те контролировали выполнение решения о карантине.

Ранее «Фраза» сообщала, что за минувшие сутки коронавирусом в Киеве заразились 79 человек. Всего в Киеве этой заразой болеют уже 495 человек.

Напомним также, что наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел находится на самоизоляции.