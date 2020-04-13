Коронавирус в Киеве. Статистика заболеваний за минувшие сутки

За минувшие сутки коронавирусом в Киеве заразились 79 человек. Как выяснили журналисты «Фразы», всего в Киеве этой заразой болеют уже 495 человек.
Как сообщил сегодня, 13 апреля, на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, зафиксировано также два летальных исхода от этой болезни.
Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах столицы:
— Печерский +63;
— Шевченковский +5;
— Соломенский +7;
— Днепровский +2;
— Святошинский +1;
— Деснянский +1;
— Днепровский +0;
— Голосеевский +0;
— Оболонский +0;
— Дарницкий +0.
Ранее «Фраза» сообщала, что за минувшие сутки количество зараженных коронавирусной инфекцией в Украине выросло на 325 человек. Всего на сегодняшний день вирусом заразились 3102 человека.