Коронавирус в Киеве. Статистика заболеваний за минувшие сутки

За минувшие сутки коронавирусом в Киеве заразились 79 человек. Как выяснили журналисты «Фразы», всего в Киеве этой заразой болеют уже 495 человек.

Как сообщил сегодня, 13 апреля, на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, зафиксировано также два летальных исхода от этой болезни.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах столицы:

— Печерский +63;

— Шевченковский +5;

— Соломенский +7;

— Днепровский +2;

— Святошинский +1;

— Деснянский +1;

— Днепровский +0;

— Голосеевский +0;

— Оболонский +0;

— Дарницкий +0.

Ранее «Фраза» сообщала, что за минувшие сутки количество зараженных коронавирусной инфекцией в Украине выросло на 325 человек. Всего на сегодняшний день вирусом заразились 3102 человека.