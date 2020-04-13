Джонсон вышел в эфир и рассказал, как едва не умер от коронавируса в реанимации

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон впервые появился в эфире после того, как побывал в реанимации, заболев коронавирусом COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», политик рассказал о своем недуге.

Так, он признался, что был «на грани жизни и смерти», когда находился в реанимации.

Борис Джонсон выписался из больницы в Лондоне накануне, в воскресенье. О его болезни стало известно 27 марта: сперва политик находился в самоизоляции, но неделю назад загремел в реанимацию, где пробыл двое суток.

Британский премьер рассказал: «Я хочу особенно отметить двух медсестер, которые находились у моей кровати в течение 48 часов, когда развязка могла быть какой угодно: это Дженни из Новой Зеландии и Луис из Португалии».

Он добавил: «Причина, по которой мой организм стал, в конце концов, получать достаточно кислорода, состоит в том, что они каждую секунду ночью следили за моим состоянием, ухаживали и предпринимали необходимое медицинское вмешательство».

Как писала «Фраза», Джонсон оказался в реанимации из-за коронавируса. Зеленский пообещал за него молиться.

Ранее британка умерла на похоронах собственной матери, которая скончалась от коронавируса.