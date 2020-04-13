Пьяный водитель устроил смертельное ДТП в Днепре: погибли молодые супруги

Вечером воскресенья, 12 апреля, на Набережной Победы в Днепре произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», жертвами аварии стали муж и жена 1992 года рождения, о чем сообщает «Информатор».

Стало известно, что машины Skoda и Daewoo ехади в сторону кольца и остановились на красный сигнал светофора, когда в них на скорости влетел Mercedes.

Отмечается, что автомобили Mercedes и Daewoo «перевернулись на бок», а Daewoo «оказался заблокированным: для того, чтобы достать из нее водителя и пассажира, на место вызвали спасателей, которым понадобилось больше получаса минут, чтобы вытащить из машины тела погибших».

Полиция сообщает, что водитель Mercedes был пьян: мужчина получил травму головы и был госпитализирован.

Нарушитель задержан, возбуждено уголовное производство по части 3 статьи 286 УК «нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», за которую он может получить пять-десять лет лишения свободы.

Видео 18+

Как писала «Фраза», в Днепре грузовичок с краном-манипулятором буквально распорол маршрутку с пассажирами.

Ранее в Днепре вырыли сотни могил для будущих жертв коронавируса.