В Киеве полицейский автомобиль насмерть сбил пешехода

В воскресенье, 13 апреля, поздно вечером в Киеве на Харьковском Шоссе, возле института Химии, произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Министерства внутренних дел. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе нацполиции.

Как отметили в ведомстве, автомобиль Skoda Octavia на синих номерах МВД сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. Пешеход, скорее всего, погиб.

В пресс-службе также отмечают, что пешеход не захотел воспользоваться подземным пешеходным переходом, который находился в 50 метрах от места аварии и начал перебегать дорогу. Его тяжело травмировал автомобиль на номерах МВД.

Пешеход получил тяжелые травмы, после аварии он долго лежал на дороге без признаков жизни. Приехавшая «скорая» в критическом состоянии забрала пострадавшего в больницу, однако тот скончался по дороге в медучреждение.

Стоит отметить, что во время оформления ДТП в «Шкоду» врезался автомобиль Chevrolet, водитель сдал назад и пытался скрыться, но его успели задержать.

Ранее «Фраза» сообщала, что в середине февраля в Броварах выпивший полицейский врезался на авто в пешеходов.