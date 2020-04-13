Жертвой коронавируса стал известный британский математик

Жертвой коронавируса COVID-19 стал известный британский математик Джон Хортон Конвей. Как выяснили журналисты «Фразы», он умер в возрасте 82 лет.

Об этом в социальных сетях пишут его коллеги, отмечая, что смерть ученого была «внезапной».

Отмечается, что математик скончался в Нью-Джерси (США).

Джон Хортон Конвей родился в Ливерпуле, окончил Кембриджский университет. С 1986 года и он работал в Принстонском университете.

На его счету много научных открытий, например – сюрреальные числа. Также он сформулировал гипотезу чудовищного вздора и открыл в теории групп группы Конвея, а также заложил основы комбинаторной теории игр.

Всемирную известность математику принесла игра «Жизнь». Это клеточный автомат, как он сам его называл, с нетривиальным, непредсказуемым поведением, который, как говорит ученый, является тьюринг-полным, то есть обладает возможностью реализовать любую вычислимую функцию.

Как писала «Фраза», ученые выявили новые симптомы коронавируса.

Сообщалось, что, возможно, Стивен Кинг описал коронавирус в своем романе 1978 года «Противостояние».