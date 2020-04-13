Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Жертвой коронавируса стал известный британский математик

Жертвой коронавируса стал известный британский математик

Жертвой коронавируса COVID-19 стал известный британский математик Джон Хортон Конвей. Как выяснили журналисты «Фразы», он умер в возрасте 82 лет.

Об этом в социальных сетях пишут его коллеги, отмечая, что смерть ученого была «внезапной».

Отмечается, что математик скончался в Нью-Джерси (США).

Джон Хортон Конвей родился в Ливерпуле, окончил Кембриджский университет. С 1986 года и он работал в Принстонском университете.

На его счету много научных открытий, например – сюрреальные числа. Также он сформулировал гипотезу чудовищного вздора и открыл в теории групп группы Конвея, а также заложил основы комбинаторной теории игр.

Всемирную известность математику принесла игра «Жизнь». Это клеточный автомат, как он сам его называл, с нетривиальным, непредсказуемым поведением, который, как говорит ученый, является тьюринг-полным, то есть обладает возможностью реализовать любую вычислимую функцию.

Как писала «Фраза», ученые выявили новые симптомы коронавируса.

Сообщалось, что, возможно, Стивен Кинг описал коронавирус в своем романе 1978 года «Противостояние».

Тэги: ученые, мир, математик, коронавирус, COVID-19

Комментарии

Статьи

12.04.20 12:40

«Хлопцы, дывиться, шось летыть!». Пять интересных фактов о первом космонавте Юрие Гагарине

Автор: Михаил Масонов

Интервью

10.01.20 08:40

Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
13.04.20 08:57

Динамовская полузащита: есть улучшение, но нужно усиление

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Тайны дневников Гиммлера: «видный заключенный» Степан Бандера и мальчики
13.04.20 10:17

Тайны дневников Гиммлера: «видный заключенный» Степан Бандера и мальчики

Автор: Павел Котляр, Газета.ру

Выбор редакции
Участились сообщения о появлении НЛО. Имеет ли это отношение к скандальному проекту «Голубой луч»?
Участились сообщения о появлении НЛО. Имеет ли это отношение к скандальному проекту «Голубой луч»?
Участились сообщения о появлении НЛО. Имеет ли это отношение к скандальному проекту «Голубой луч»?
Участились сообщения о появлении НЛО. Имеет ли это отношение к скандальному проекту «Голубой луч»?
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Власть стремится расчеловечить граждан Украины
Власть стремится расчеловечить граждан Украины
А не пора ли отменять в Украине карантин?
А не пора ли отменять в Украине карантин?
Коронавирус и Новые гонения на христиан
Коронавирус и Новые гонения на христиан
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Коронавирус в Киеве. Статистика заболеваний за минувшие сутки

Коронавирус в Киеве. Статистика заболеваний за минувшие сутки
13.04.20 14:30
283
Последние новости
13.04.20 15:26

Киево-Печерскую Лавру закрывают на карантин. Там уже более 90 зараженных коронавирусом
13.04.20 15:12

Жертвой коронавируса стал известный британский математик
13.04.20 14:30

Коронавирус в Киеве. Статистика заболеваний за минувшие сутки
13.04.20 14:07

Джонсон вышел в эфир и рассказал, как едва не умер от коронавируса в реанимации
13.04.20 13:27

Названы сроки начала второй волны пандемии коронавируса
13.04.20 13:06

Пьяный водитель устроил смертельное ДТП в Днепре: погибли молодые супруги
13.04.20 12:42

Американские ВМФ подтвердили подлинность видеозаписи с НЛО. Проект «Голубой луч» уже в действии?
Фото и Видео
Жертвой коронавируса стал известный британский математик
Жертвой коронавируса стал известный британский математик
Жертвой коронавируса стал известный британский математик
Жертвой коронавируса стал известный британский математик
Коронавирус в Киеве. Статистика заболеваний за минувшие сутки
Коронавирус в Киеве. Статистика заболеваний за минувшие сутки
Джонсон вышел в эфир и рассказал, как едва не умер от коронавируса в реанимации
Джонсон вышел в эфир и рассказал, как едва не умер от коронавируса в реанимации
Пьяный водитель устроил смертельное ДТП в Днепре: погибли молодые супруги
Пьяный водитель устроил смертельное ДТП в Днепре: погибли молодые супруги
В Киеве полицейский автомобиль насмерть сбил пешехода
В Киеве полицейский автомобиль насмерть сбил пешехода
В Индонезии эпично извергался вулкан Кракатау
В Индонезии эпично извергался вулкан Кракатау
Пожар в Кировоградской области унес жизни трех маленьких детей
Пожар в Кировоградской области унес жизни трех маленьких детей
Доктор Комаровский объяснил, почему прием витамина С не спасет от коронавируса
Доктор Комаровский объяснил, почему прием витамина С не спасет от коронавируса
В МОЗ рассказали, кого из украинцев в обязательном порядке протестируют на коронавирус
В МОЗ рассказали, кого из украинцев в обязательном порядке протестируют на коронавирус
«Последний бастион пал»: на Николаевщине выявили первых больных коронавирусом
«Последний бастион пал»: на Николаевщине выявили первых больных коронавирусом
fraza.ua
Новости блогосферы
11.04.20 21:11

Почему в Украине не разблокируют Вконтакте и Одноклассники. И при чем здесь Фейсбук
11.04.20 19:58

Учебник украинской литературы за 5 класс и штампы с пампушками
09.04.20 15:02

Почему я не пользуюсь украинскими учебниками
08.04.20 20:26

Украинские униаты теперь выполняют работу бесов

Опрос

Каков источник коронавируса COVID-19?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.