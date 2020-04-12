Доктор Комаровский объяснил, почему прием витамина С не спасет от коронавируса

Прием витамина С не поможет укрепить иммунитет и, как следствие, защитить организм от коронавируса. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский, отвечая на вопросы своих подписчиков.

По его словам, витамин С необходим для профилактики и лечения конкретного заболевания ‒ цинги ‒ и к укреплению иммунитета никакого отношения не имеет.

Более того, отметил Комаровский, само понятие «укрепление иммунитета» является некорректным, т. к. иммунная система состоит из множества звеньев, «заточенных» под решение конкретной задачи.

«Укрепление иммунитета ‒ это одна из самых страшных и самых бестолковых, с точки зрения биологии, сказок», ‒ резюмировал врач, добавив, что «укрепляющие иммунитет» лекарства укрепляют лишь финансовое состояние их разработчиков.

Полностью 11-выпуск рубрики Евгения Комаровского «COVID-19. Ответы на вопросы» можно посмотреть на видеохостинге Youtube:

Как писала «Фраза», Комаровский объяснил, какие симптомы коронавируса нельзя игнорировать на самоизоляции.

Ранее доктор Комаровский рассказал, стоит ли бояться коронавируса беременным и грудничкам.