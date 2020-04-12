В МОЗ рассказали, кого из украинцев 100% протестируют на коронавирус

В Министерстве здравоохранения Украины окончательно определились с алгоритмом тестирования на коронавирус COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на брифинге рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, в настоящее время на наличие «китайской» заразы тестируют всех пациентов с характерными для коронавируса симптомами: высокй температурой, кашлем и затрудненным дыханием.

Кроме того, забор биоматериала для лабораторного исследования производится у людей, которые контактировали с переносчиками COVID-19 и лиц, которые пребывали за границей и имеют симптомы заболевания.

Ляшко также отметил, что на наличие коронавируса проверяют и людей, которые скончались от пневмонии.

Полностью брифинг главного санврача Украины можно посмотреть на видеохостинге Youtube:

Как писала «Фраза», Китай может «сплавить» в Украину некачественные тесты на коронавирус, от которых отказались испанцы.

Ранее сообщалось, что Украина получила малоэффективные экспресс-тесты на COVID-19.