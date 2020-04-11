«Последний бастион пал»: на Николаевщине выявили первых больных коронавирусом

На «коронавирусной» карте Украины не осталось ни одной области, куда бы не проникла «китайская» зараза. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на брифинге рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, за прошедшие сутки в Вознесенском районе Николаевской области, которая долгое время оставалась единственным регионом Украины без выявленных случаев инфицирования COVID-19, было зафиксировано сразу 2 случая заражения.

Напомним, что «николаевским чудом» заинтересовалась даже СБУ. По версии начальника регионального управления спецслужбы Виталия Герсака, наиболее вероятной причиной такого положения вещей являются грубые нарушения медиков во время забора биоматериала у пацентов с подозрением на COVID-19.

Кроме того, у СБУ возникли сомнения и в качестве пробирок и химических веществ, в которых хранились биоматериалы.

Отметим также, что по состоянию на утро субботы, 11 апреля, в Украине официально выявлено 2 513 инфицированных. К сожалению, 73 из них скончались. При этом 79 человек уже выздоровели.

Просмотреть же видеозапись брифинга Виктора Ляшко можно на видеохостинге Youtube:

Как писала «Фраза», главный санврач Ляшко решил лично изучить коронавирусную аномалию на Николаевщине.