В СБУ рассказали, почему в Николаевскую область до сих пор не проник коронавирус

Начальник управления СБУ в Николаевской области Виталий Герсак озвучил предварительную причину отсутствия официально выявленных в регионе случаев заражения коронавирусом COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», резонансные слова прозвучали во время заседания местного облсовета.

По словам Герсака, наиболее вероятной причиной «николаевского чуда» являются грубые нарушения медиков во время забора биоматериала у пацентов с подозрением на COVID-19.

Кроме того, у СБУ возникли сомнения и в качестве пробирок и химических веществ, в которых хранились биоматериалы.

«Считаем целесообразным провести повторную проверку лиц с подозрением на заболевание коронавирусом», ‒ обратился к руководству местного облздрава Виталий Герсак.

Полная видеозапись заседания Николаевского обсовета уже появилась в Сети. Выступление начальника УСБУ см. с 2:07:15:

Как писала «Фраза», главный санврач Ляшко решил лично изучить коронавирусную аномалию на Николаевщине.