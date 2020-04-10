Появилось видео, как Гончарук и Шабунин «дружно» нарушили карантин

В Сети появилось видео, как экс-премьер Алексей Гончарук и руководитель т. н. «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунин дерзко нарушили ограничительные меры, введенные в Украине в связи с эпидемией COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», они средь бела дня решили пройтись по Киеву, «забыв» про средства индивидуальной защиты.

Резонансный ролик был обнародован на Youtube-канале «Правовой контроль». На кадрах видно, как два приятеля «с открытыми лицами» прогуливаются по киевской набережной, причем в какой-то момент экс-министр попытался отобрать камеру у оператора.

«Нормы карантина они не соблюдают, так как не используют маски в общественных местах», ‒ сказано в описании к видео.

Как писала «Фраза», жителей Киевщины шокировали заявлением, что тотальный карантин могут продлить до осени.

Также сообщалось, что на Закарпатье и Волыни ввели комендантский час на выходные. Тернополь и Киев пока держатся.