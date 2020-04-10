На Житомирщине священник УПЦ совершили воздушный крестный ход со святынями, молясь о прекращении пандемии

На Житомирщине духовник Житомирской епархии Украинской Православной Церкви архимандрит Гавриил (Вардаев) совершил воздушный крестный ход со святынями. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, священник молился о прекращении пандемии коронавируса.

Как сообщает пресс-служба епархии, во время полета, который занял несколько часов, отец Гавриил совершил молебен о прекращении распространения пандемии, а также прочитал три акафиста: Страстям Христовым, Покрове Пресвятой Богородицы, чудотворному образу Божией Матери «Подольская».

С собой в полет архимандрит Гавриил взял чтимый образ Покрова Богородицы, икону Божией Матери «Подольская», а также мощи святых целителей.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Житомире УПЦ передала медикам тесты на коронавирус.