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На Житомирщине священник УПЦ совершили воздушный крестный ход со святынями, молясь о прекращении пандемии

На Житомирщине священник УПЦ совершили воздушный крестный ход со святынями, молясь о прекращении пандемии

На Житомирщине духовник Житомирской епархии Украинской Православной Церкви архимандрит Гавриил (Вардаев) совершил воздушный крестный ход со святынями. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, священник молился о прекращении пандемии коронавируса.

Как сообщает пресс-служба епархии, во время полета, который занял несколько часов, отец Гавриил совершил молебен о прекращении распространения пандемии, а также прочитал три акафиста: Страстям Христовым, Покрове Пресвятой Богородицы, чудотворному образу Божией Матери «Подольская».

 

С собой в полет архимандрит Гавриил взял чтимый образ Покрова Богородицы, икону Божией Матери «Подольская», а также мощи святых целителей.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Житомире УПЦ передала медикам тесты на коронавирус.

Тэги: общество, православие, Житомир, новости православия, УПЦ, новости Украины

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