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Митрополит Митрофан обратился к Президенту из-за убийства мирной жительницы в Горловке

Митрополит Митрофан обратился к Президенту из-за убийства мирной жительницы в Горловке

Митрополит Горловский и Славянский Митрофан записал видеообращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, украинским военным и международному сообществу в связи с убийством мирной жительницы. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, убийство произошло на Донбассе 9 апреля.

Видеообращение иерарха опубликовано на канале Горловской епархии УПЦ в YouTube.

«Вчера, 9 апреля, в 16 часов вечера в Горловке, в поселке Широкая Балка по улице Плотинная, 166 было совершенно уголовное преступление: миной с беспилотного летательного аппарата была убита девушка 26 лет по имени Мирослава и тяжело ранен Михаил, которому 59 лет. Мирославе было 26 лет», — заявил правящий архиерей епархии УПЦ.

Он сообщил, что погибшая девушка собиралась выходить замуж, «жених на своей машине привез ее в больницу, и по дороге она умерла от полученного ранения». Второй пострадавший, Михаил, в настоящее время находится в отделении реанимации.

«Это большое горе, большая трагедия. По этому поводу опять возникает множество мыслей, множество вопросов, с которыми хотелось бы обратиться в первую очередь к Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Украины, Президенту Украины Владимиру Александровичу Зеленскому», — подчеркнул иерарх.

«У таких вещей обязательно есть фамилия, имя и отчество того, кто это сделал, потому что известны время и место, где было совершено преступление. У Вас как у верховного главнокомандующего есть власть и возможность задать вопрос тем, кто находился в это время на этом месте, по чьему приказу и кем была осуществлена данная акция», — сказал он.

 

По словам владыки, в этом ужасе люди в Горловке живут уже шестой год, «но каждый раз, когда происходят такие убийства, снова и снова встает вопрос: доколе это будет продолжаться?».

«Людей, которые здесь живут, Вы называете гражданами Украины. Можно ли вот так безнаказанно, без суда и следствия, просто как в компьютерной игре взять и совершить такое злодеяние? Хотелось бы лично от Вас услышать оценку того, что произошло», — сказал митрополит, добавив, что также хотелось бы услышать слова соболезнования родственникам погибшей и «всем тем, кто в этом ужасе пребывает уже долгое время».

«Кто возьмет на себя ответственность за то, чтобы прекратили стрелять и таких чудовищных событий больше не происходило?» — спросил архиерей.

Также он поинтересовался, «будет ли создана следственная группа, назначено расследование, и услышим ли мы ответ на вопрос, кто дал команду и кто совершил это уголовное преступление? Хотелось бы, чтобы мы услышали имена этих людей, и они понесли ответственность за то, что сделали».

Обращаясь к тем, кто совершил это преступление, владыка подчеркнул, что «независимо от того, будут или не будут названы ваши имена, они известны Богу, и за все в жизни придется отвечать, с этим придется жить. Самым лучшим было бы осознать и покаяться в том, что произошло. Только через покаяние возможно какое-то изменение вашей жизни».

«Я хотел бы в первую очередь для тех людей, которые продолжают жить в страхе, что это может произойти с их родными и близкими в любой момент и в любой день, услышать от вас слова, что сделано для того, чтобы такого больше не происходило. Кто контролирует эту ситуацию? Кто отвечает за то, чтобы не взлетали такие беспилотники и, как в компьютерных играх, не сбрасывали мины на дома людей, которые никакого отношения не имеют к боевым действиям? Это мирные граждане, которые живут своей жизнью, и в любой момент они могут быть убиты только потому, что кому-то захотелось, а потом никто за это даже не будет отвечать», — сказал митрополит Горловский и Славянский Митрофан, обращаясь к руководству Украины и международному сообществу.

Ранее «Фраза» сообщала, что Винницкий митрополит сдал тест на коронавирус.

Тэги: общество, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины

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