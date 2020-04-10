На Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан обрушился аномальный снегопад

Несмотря на разгар весны, на Востоке случилась природная аномалия. Как выяснили журналисты «Фразы», в Таджикистане, Кыргызстане и Казахстане внезапно повалил снег.
Сообщается, что снегопад накрыл Душанбе и Бишкек, а также южные области Казахстана.
Температура днем тут составляет примерно плюс 2, а ночью минус 3. Накануне же жара достигала тридцати градусов.
Ураган не утихал пару дней.
Снежный покров достигал двадцати сантиметров.
Ожидается, что в выходные теплая погода вернется, а снег сойдет.
Как писала «Фраза», на Францию обрушился аномальный снежный шторм.