На Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан обрушился аномальный снегопад

Несмотря на разгар весны, на Востоке случилась природная аномалия. Как выяснили журналисты «Фразы», в Таджикистане, Кыргызстане и Казахстане внезапно повалил снег.

Сообщается, что снегопад накрыл Душанбе и Бишкек, а также южные области Казахстана.

Температура днем тут составляет примерно плюс 2, а ночью минус 3. Накануне же жара достигала тридцати градусов.

Ураган не утихал пару дней.

Снежный покров достигал двадцати сантиметров.

Ожидается, что в выходные теплая погода вернется, а снег сойдет.

Как писала «Фраза», на Францию обрушился аномальный снежный шторм.