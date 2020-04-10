«Всеукраинская школа онлайн»: украинским детям рассказали о «Ливанской войне» Ивана Грозного

Во время «Всеукраинской школы онлайн» произошел очередной странный курьез. Как выяснили журналисты «Фразы», случился он во время урока «Всемирная история».

В четверг, 9 апреля, для детей 8 класса читали урок «Московское государство. Иван IV Грозный».

Так, учительница несколько раз назвала Ливонскую войну 1558-1583 годов Ливанской войну.

Такие же подписи появлялись на слайдах во время урока.

Кроме этого, Ливонский орден назвали Ливанским орденом.

Как писала «Фраза», ученики смогут «посещать» школу онлайн и по ТВ. Полное расписание.

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