Жителей Киевщины шокировали заявлением, что тотальный карантин могут продлить до осени

Жесткие противоэпидемические меры, введенные в Киевской области в связи со стремительным распространением коронавируса COVID-19, могут быть продлены аж до осени. Как выяснили журналисты «Фразы», столь шокирующую информацию озвучил и. о. главы региона Василий Володин.

Чиновник, в частности, заявил, что уже в ближайшие выходные ‒ 11 и 12 апреля ‒ в области может быть введен «режим максимального ограничения передвижения»

По его словам, если люди в эти дни вообще не будут выходить из дома, то из карантина «начнем выходить уже в мае этого года».

«В противном случае есть риски, что карантин может продлиться до осени», ‒ предупредил жителей Киевщины Володин.

Видеозаписиь брифинга Василия Володина уже доступна к просмотру в Сети. О продлении противоэпидемических мероприятий ‒ см. с 13:30:

По последним данным, в Киевской области зафиксировано 130 случаев заражения COVID-19. К сожалению, 6 пациентов скончались. При этом 5 человек уже выздоровели.

Как писала «Фраза», в Минздраве рассказали, что ждет Украину в случае послабления тотального карантина.

Ранее мэр Киева Кличко призвал ужесточить карантин из-за роста числа заболевших коронавирусом.