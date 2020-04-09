Участились сообщения о появлении НЛО. Имеет ли это отношение к скандальному проекту «Голубой луч»?

В последние месяцы участились сообщения о якобы виденных наблюдателями неопознанных летающих объектах. Как выяснили журналисты «Фразы», одно из последних сообщений поступило в марте 2020 года от астронома-любителя Жана-Мишеля Тенака (Jean-Michel Tenac).

Астроном наблюдал за Луной и вдруг заметил на ее фоне странные объекты большого размера. Объекты витали над Луной на высоте максимум 200 километров, поэтому можно сопоставить их размеры с кратерами. Длина одного НЛО составляла около десятка километров.

Ранее уфолог Скотт Уоринг показал публике видео, на котором на протяжении 22 минут виден непонятный объект. Ролик был записан камерой на МКС. Объект долго двигался рядом с космической станцией.

Еще ранее тот же Скотт Уоринг обнаружил на околоземной орбите еще один непознанный объект. НЛО был сравним с размерами Техаса, площадь которого составляет 696 241 км².



Ранее со ссылкой на CNN сообщалось, что США разрабатывают для военных новый план реагирования на сообщения о появлении НЛО. До этого в ВМС никто всерьез к НЛО не относился, но скоро все кардинально изменится. Новые правила обяжут пилотов и моряков брать во внимание любые заявления о неопознанных летающих объектах.

Напомним также, что в этом контексте следует вспомнить скандальный проект Голубой луч. В 1994 году канадский журналист Серж Монаст представил всеобъемлющую и хорошо документированную работу о проекте NASA Blue Beam (Голубой луч). Речь идет о аудио-визуальных манипуляциях человеком с целью получения контроля над его сознанием. Искусственное голографическое моделирование НЛО и его «легализация» (признание «реальности») — один из пунктов этого проекта.