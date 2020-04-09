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Митрополит Антоний объяснил, как бороться с паникой во время пандемии

Митрополит Антоний объяснил, как бороться с паникой во время пандемии

Для верующего человека в период пандемии необходимо сохранять самообладание, чтобы не поддаваться панике и неправдивым данным из средств массовой информации. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом сказал митрополит Антоний (Паканич).

Об этом он сказал в своем комментарии на Youtube-канале «Лавра. Путь спасения».

«Сейчас люди боятся даже поздороваться, теряются элементарные человеческие обычаи, что были неотъемлемой частью жизни, нашего общения. Это — паника, которой средства массовой информации нагнетают ситуацию. Для верующего человека необходим определенный подвиг самоограничения, чтобы нас эта информация не подавила, и мы смогли сориентироваться», — отметил владыка.

 

По его словам, паника — это проявление маловерия.

«В панике человек дезориентирован, не может сконцентрироваться, всего боится, нагнетает ситуацию так, что кажется, что все рушится, хотя на самом деле история знает такие эпидемии. Человечество проходило через них», — сказал митрополит Антоний.

Он напомнил, что для верующего человека важно не бояться и довериться Богу.

«Христианин никогда не должен бояться страданий. Хотел бы подчеркнуть, что это всегда проявление Божьей любви. Мы не всегда это принимаем в конкретный момент, но через какое-то время человек понимает, что все это было сделано для того, чтобы человек переосмыслил свою жизнь, чтобы человек понял, ради чего он приходит на эту землю и обогащался той силой благодати Божьей, которая есть в Церкви Христовой», — подчеркнул владыка.

По его словам, всегда «нужно всегда найти смысл — и общий, и тот, который Господь посылает нам сейчас для каждого конкретного человека».

Ранее «Фраза» сообщала, что наместник столичного Ионинского монастыря УПЦ заявил, что у него обнаружили коронавирус.

Тэги: общество, православие, Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ, новости Украины

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