Главный санврач Ляшко решил лично изучить коронавирусную аномалию на Николаевщине

В четверг, 9 апреля, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко намерен вылететь в Николаев, чтобы лично ознакомиться с «коронавирусной аномалией» в регионе. Как выяснили журналисты «Фразы», там по неизвестным причинам до сих пор не выявлено ни одного случая инфицирования COVID-19.

Как рассказал Ляшко в интервью телеканалу «1+1», причиной столь странной ситуации на Николаевщине может быть как нарушение алгоритмов тестирования на COVID-19, так и результат противоэпидемических мер, введенных властями региона.

«Мы это рассмотрим и будем принимать решение», ‒ резюмировал главный санврач.

Напомним, что по состоянию на утро 8 апреля в Украине официально выявлено 1 668 случаев заражения коронавирусом. С эпидемической ситуацией по регионам можно ознакомиться по ссылке.

А полную версию интервью Виктора Ляшко можно посмотреть на видеохостинге Youtube:

Как писала «Фраза», полтора десятка жителей Днепропетровщины и Западной Украины сбежали из обсервации в Херсоне.

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