Коронавирус в аннексированном Крыму: число заболевших растет, улицы городов патрулирует Росгвардия

В аннексированном Россией Крыму растет число людей, заболевших коронавирусом COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным т.н. «главы» полуострова Сергея Аксенова, заболел еще один мужчина.

Число заразившихся коронавирусом в Крыму возросло до 23 человек.

Известно, что «положительный тест сдал человек, который приехал из Японии». Сейчас больной находился на самоизоляции.

В Крыму до 30 апреля (в Севастополе – до 12 апреля) установлен режим самоизоляции. Улицы городов патрулируют сотрудники полиции и Росгвардии.

Сюжет о ситуации с коронавирусом в Крыму российских СМИ:

Как писала «Фраза», москвичи завезли коронавирус в аннексированный Россией Крым.