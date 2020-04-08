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В Одессе УПЦ передала медикам 3,5 тыс тестов на коронавирус

В Одессе УПЦ передала медикам 3,5 тыс тестов на коронавирус

В Одессе 7 апреля, в день праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, в областной государственной администрации представители Украинской Православной Церкви передали на нужды региона три с половиной тысячи медицинских тестов на короновирус COVID — 19. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ с губернатором Одесской области Максимом Куцыем встретились архиепископ Арцизский Виктор и члены комиссии Одесской епархии по противодействию эпидемии коронавируса.

Как сообщает пресс-служба Одесской епархии, архиепископ Виктор рассказал, что епархия проводит многоплановую социальную работу, вместе с людьми доброй воли и прихожанами православных храмов организовывает проживание медперсонала в монастырских корпусах и бесплатные обеды для медиков, обеспечивая горячей едой сотрудников всех бригад скорой медицинской помощи, медперсонала городской детской больницы, а также незащищенные слои населения, приобретая медикаменты и средства медицинской защиты, помогая бедным и обездоленным.

Также Владыка рассказал, что в условиях карантина все богослужения в храмах Одесской епархии УПЦ проводятся в ограниченном режиме с исполнением всех санитарных норм, а таинства и обряды, которые требуют личного участия человека, совершаются священнослужителями индивидуально.

 

Губернатор рассказал о совместном проекте областного руководства и священноначалия Одесской епархии Украинской Православной Церкви по организации пасхальных праздников в условиях карантина.

Как сообщалось, по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия во все области Украины передано 100 тысяч тестов для выявления коронавирусной инфекции (DialPlexQ :tm: 2019 nCoV), 10 аппаратов ИВЛ, а также средства защиты от коронавируса.

Министерство здравоохранения и Штаб по борьбе с эпидемией коронавируса при Офисе Президента Украины Владимира Зеленского распределил оборудование, закупленное Международным благотворительным фондом Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы, по областям.

Ранее Центр информации УПЦ сообщал, что Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий, 30 марта, передал медицинскую технику, аппарат ИВЛ и 300 комплектов защитных костюмов для медперсонала столичной Александровской клинической больнице, которая входит в перечень больниц, определеных как опорные для приема больных коронавирусом.

В Черновцах, 25 марта, Митрополит Онуфрий передал детской больнице медицинское оборудование и защитные костюмы.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Житомире УПЦ передала медикам тесты на коронавирус.

Тэги: общество, Одесса, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины, коронавирус

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