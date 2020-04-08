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Наместник Святогорской лавры напомнил, что Христос говорил ученикам «не бойтесь»

Наместник Святогорской лавры напомнил, что Христос говорил ученикам «не бойтесь»

Наместник Свято-Успенской Святогорской лавры, митрополит Арсений (Яковенко) во время проповеди по случаю Благовещения Пресвятой Богородицы призвал верующих не бояться и обратил их внимание на то, что в условиях коронавирусного карантина нельзя отходить от Бога. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом он сказал 7 апреля.

Видео проповеди митрополита Арсения опубликовано на YouTube-канале Святогорской лавры.

«Сейчас такое время, когда люди находятся в каком-то непонятном страхе, в каком-то смятении и смущении. Больше всего и чаще всего в Евангелии в обращениях и в прямых словах Христа Спасителя к своим ученикам и последователям знаете, какое слово стоит, какое словосочетание? Чаще всего Господь обращается к своим последователям и ученикам словами „не бойтесь“. Не бойтесь», — сказал владыка Арсений.

Иерарх УПЦ напомнил пастве, что все они объединены Христом, и что в храм мы приходим за утешением в печалях.

 

«Мы приходим в храмы Божии, чтобы отторгнуть от себя некое уныние и отчаяние. Мы приходим сюда, чтобы утешиться в печалях. Мы сегодня приходим, и в другие дни, в храм Божий для того, чтобы быть услышанными Богом, который может все», — сказал он.
Владыка Арсений рассказал о родном селе, где за день из-за холеры гибло по 40 человек. Тогда люди боялись выходить из домов. В одном из соседних городов заболела вдова, которая со слезами просила у Божией Матери исцеления ради своих детей, чтобы те не стали сиротами. Ей явилась Божия Матерь и показала Дивногорскую икону. Вдова встала здоровой, рассказала о своем видении и стала искать икону.

По словам архиерея, когда икону нашли и стали перед ней молиться, жители городов Коротояк и Острогожск перестали заражаться холерой, а те, кто уже был болен — исцелились. Каждый год 8 сентября эту чудотворную икону Пресвятой Богородицы приносили и в родное село владыки Арсения, где после крестного хода с этой святыней исцелялись не только люди, но и заболевший скот.

Митрополит Арсений призвал каждого верующего в это непростое время не о духовных болезнях общества рассуждать, а найти и исцелить покаянием свои личные духовные болезни.

«Сегодняшний день — не время, чтобы мы бежали от Бога. Я удивляюсь, когда говорят: на базар ходить можно, ломбард открыть нужно, а вот церкви надо бы позакрывать. Как будто в церкви настолько все грязно и нечисто, что в церкви источник заражения чем-то. Да в Церкви источник исцелений. И мы это знаем из истории Церковной и из истории наших современников, которые получили исцеление, когда врачи руками разводят», — подчеркнул он.

Архиерей напомнил также о многочисленных случаях исцеления людей от рака и других тяжелых недугов. Он обратил внимание общества на то, что Церковь — это не фанатики, а молитвенники за спасение каждого.

«Господь волен исцелить в одно мгновение и душу, и тело наше. Поэтому и собираемся в храмы Божии. Поэтому и важно для нас не просто по телевизору посмотреть богослужение, но и участвовать в Таинствах Исповеди и Причастия. А это через телевизор невозможно», — подытожил митрополит Арсений.

Ранее «Фраза» сообщала, что епископ УПЦ объяснил, за что православные почитают Деву Марию.

Тэги: общество, православие, Святогорск, новости православия, УПЦ, новости Украины

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