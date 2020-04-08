Трамп огорошил ВОЗ жестким заявлением на фоне пандемии коронавируса

Президент США Дональд Трамп сделали жесткое заявление на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», американский лидер пообщался со СМИ.

Так, он намекнул, что Белый дом хочет приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения.

В частности, Дональд Трамп заявил, что «ВОЗ получила огромное количество денег от США».

Американский президент сказал: «Мы выделяли как мажоритарные участники огромную часть денег, они критиковали мое решение по ограничению передвижений. И они ошибались насчет многих вещей, и, судя по информации от них, было похоже, что они очень ориентированы на Китай».

Он добавил: «Мы очень внимательно рассмотрим все это. Мы остановим выплаты ВОЗ, посмотрим».

Как писала «Фраза», Трамп шокировал американцев своим прогнозом по коронавирусу.

Также в США установлен жуткий рекорд смертности от коронавируса.