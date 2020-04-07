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Ученые умудрились превратить коронавирус… в мелодию

Ученые умудрились превратить коронавирус… в мелодию

Ученые превратили коронавирус COVID-19 в музыкальную композицию. Как выяснили журналисты «Фразы», это удалось сделать специалистам из Массачусетского технологического института (США)

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на портал VICE, с помощью специального алгоритма они присвоили каждой аминокислоте COVID-19 ноту из гаммы, а каждому белку ‒ отдельный инструмент.

В результате коронавирус «заиграл» на 13-струнном кото, колокольчиках и флейте.

Композицию длительностью почти два часа можно прослушать как на аудиоплатформе SoundCloud, так и на видеохостинге Youtube:

Как писала «Фраза», ученые наконец-то выяснили, спасает ли медицинская маска от коронавируса.

Ранее ученые показали новое фото коронавируса COVID-19.

Тэги: США, ученые, общество, здоровье, мир, наука, музыка, композиция, Бостон, технологии, коронавирус, COVID-19

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