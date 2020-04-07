Парень, добравшийся до Гидропарка вплавь, назвал задержавших его полицейских «злоумышленниками»

Валентин Бурянов, который был задержан полицией после того как вплавь добрался до Гидропарка в Киеве, заявил, что серьезно относится к пандемии коронавируса. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Прежде всего, хочу сообщить о вполне серьезном отношении к пандемии коронавируса и подчеркнуть, что карантинные мероприятия должны воплощаться, но с соблюдением принципов конституционности и рациональности», — написал он, напомнив, что каждый человек от рождения наделен неотъемлемыми правами и свободами, такими как: право на жизнь, право на собственную позицию, право на свободное передвижение в пространстве и т. д.

При этом Бурянов объяснил, что своими действиями хотел показать, что постановление Кабмина об ужесточении карантина противоречит двум статьям Конституции, «а те кто его выполняют — злоумышленники».

«Хватит бояться, молчать и наблюдать то, как Аваков со Шмыгалями, пользуясь паникой и низким правосознанием и правовой осведомленностью общества, уничтожают демократию и пытаются установить полицейский режим. Помните, что мы все и каждый из нас несет личную ответственность за то, что происходит в нашей стране», — заключил он.

Как сообщает Страна.ua, Валентин Бурьянов работает фитнес-тренером в сети «Спортлайф».

Как сообщала «Фраза», 6 апреля 2020 года в Киеве задержали мужчину, который попытался добраться до закрытого для посещений из-за карантина Гидропарка. Переплыв через один из проливов Днепра мужчина вышел на берег, где его ожидали около десятка полицейских.

Напомним, с 6 апреля 2020 года в Украине ужесточаются ограничительные мероприятия, введенные в связи с пандемией коронавирусной инфекции. В соответствии с постановлением Кабинета министров № 255 от 2 апреля до 24 апреля в Украине будет действовать запрет на:

— пребывание в общественных местах без маски или респиратора;

— перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;

— пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения совершеннолетних;

— посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;

— посещение спортивных и детских площадок;

— проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и пр.) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

При себе теперь также необходимо иметь удостоверение личности.

За нарушение этих правил предусмотрен штраф в размере от 17 до 34 тыс. грн. А в отдельных случаях — вплоть до уголовной ответственности.