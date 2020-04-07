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Парень, добравшийся до Гидропарка вплавь, назвал задержавших его полицейских «злоумышленниками»

Парень, добравшийся до Гидропарка вплавь, назвал задержавших его полицейских «злоумышленниками»

Валентин Бурянов, который был задержан полицией после того как вплавь добрался до Гидропарка в Киеве, заявил, что серьезно относится к пандемии коронавируса. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Прежде всего, хочу сообщить о вполне серьезном отношении к пандемии коронавируса и подчеркнуть, что карантинные мероприятия должны воплощаться, но с соблюдением принципов конституционности и рациональности», — написал он, напомнив, что каждый человек от рождения наделен неотъемлемыми правами и свободами, такими как: право на жизнь, право на собственную позицию, право на свободное передвижение в пространстве и т. д.

При этом Бурянов объяснил, что своими действиями хотел показать, что постановление Кабмина об ужесточении карантина противоречит двум статьям Конституции, «а те кто его выполняют — злоумышленники».

«Хватит бояться, молчать и наблюдать то, как Аваков со Шмыгалями, пользуясь паникой и низким правосознанием и правовой осведомленностью общества, уничтожают демократию и пытаются установить полицейский режим. Помните, что мы все и каждый из нас несет личную ответственность за то, что происходит в нашей стране», — заключил он.

 

Как сообщает Страна.ua, Валентин Бурьянов работает фитнес-тренером в сети «Спортлайф».

Как сообщала «Фраза», 6 апреля 2020 года в Киеве задержали мужчину, который попытался добраться до закрытого для посещений из-за карантина Гидропарка. Переплыв через один из проливов Днепра мужчина вышел на берег, где его ожидали около десятка полицейских.

Напомним, с 6 апреля 2020 года в Украине ужесточаются ограничительные мероприятия, введенные в связи с пандемией коронавирусной инфекции. В соответствии с постановлением Кабинета министров № 255 от 2 апреля до 24 апреля в Украине будет действовать запрет на:

— пребывание в общественных местах без маски или респиратора;

— перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;

— пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения совершеннолетних;

— посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;

— посещение спортивных и детских площадок;

— проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и пр.) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

При себе теперь также необходимо иметь удостоверение личности.

За нарушение этих правил предусмотрен штраф в размере от 17 до 34 тыс. грн. А в отдельных случаях — вплоть до уголовной ответственности.

Тэги: Киев, болезнь, здоровье, права человека, эпидемия, карантин, Конституция Украины, Гидропарк, криминал, Национальная полиция Украины, новости Украины, коронавирус, Валентин Бурянов

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