«Если есть силы»: Комаровский посоветовал людям на карантине почаще заниматься сексом

Отсутствие физических нагрузок во время карантина является очень опасным для людей, которые на нем пребывают. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил известный детский врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский в интервью каналу Big Money в YouTube.

«Самое опасное — это исключить физические нагрузки», — заявил он, указав на важность любых способов избежать гиподинамии. «Убирайте в доме, двигайтесь как можно больше, танцуйте, пойте, занимайтесь любовью каждый день. Если есть силы. Можете два раза в день», — добавил Комаровский.

Он также порекомендовал не злоупотреблять едой, алкоголем и телевизором, а больше времени уделять своим детям и пожилым родственникам.

Как сообщала «Фраза», ранее Комаровский рассказал как правильно заниматься сексом в период эпидемии, а также дал ряд других советов и рекомендаций, связанных с коронавирусом COVID-19.