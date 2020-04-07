В Чернобыльской зоне уже несколько дней тушат пожар. Как выяснили журналисты «Фразы», данные на утро вторника, 7 апреля, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Известно, что «на территории Котовского лесничества зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения наблюдается пожар травяного настила и лесной подстилки между пгт Полесское и с. Владимировка (10, 16 квартал) на площади около 6,5 га и вблизи села Рудня Осошня (58, 77, 79 квартал) на площади около четырех га».

Спасатели уверяют, что «ситуация полностью контролируется».

Всего к ликвидации огня привлекли 120 спасателей и 29 единиц техники. Вертолет ГСЧС совершил тридцать восемь сбросов воды.

Тем временем полиция Киевской области уже задержала поджигателя: это 27-летний житель села Раговка Полесского района. Он рассказал правоохранителям, что «для забавы поджег мусор и траву в трех местах», после чего огонь ветром опрокинуло дальше и он уже не смог справиться и потушить костер.

Возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.245 (уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины.

Как писала «Фраза», пожарные тушат сразу два возгорания в Чернобыльской зоне.

Ранее в Житомирской области несколько дней горит лес.