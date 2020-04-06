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Отряд полицейских задержал мужчину, пытавшегося вплавь попасть в Гидропарк в Киеве

Отряд полицейских задержал мужчину, пытавшегося вплавь попасть в Гидропарк в Киеве

В Киеве задержали мужчину, который попытался добраться до закрытого для посещений из-за карантина Гидропарка. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Богдан Аминов.

В частности, как сообщается, переплыв через один из проливов Днепра мужчина вышел на берег, где его ожидали около десятка полицейских.

Между тем, как сообщили журналистам «Фразы» в Отделе коммуникации полиции Киева, в Гидропарке также нарушителей карантинных мер, которые в рамках акции протеста вступили в спор с полицейскими. Мужчины выражали недовольство из-за невозможности тренировки на спортивной площадке.

В результате двух наиболее активных участников, 1979 и 1988 г. р. доставили в территориальное управление полиции, где установили их анкетные данные и взяли объяснения. Один из них находился на улице без средств индивидуальной защиты, а второй — находился в парковой зоне без документов.

На них составили административные протоколы по статье о нарушении правил карантина.

Видео с места событий опубликовало агентство APnews на своей странице в Facebook.

 

Напомним, с сегодняшнего дня в Украине ужесточаются ограничительные мероприятия, введенные в связи с пандемией коронавирусной инфекции. В соответствии с постановлением Кабинета министров № 255 от 2 апреля до 24 апреля в Украине будет действовать запрет на:

— пребывание в общественных местах без маски или респиратора;

— перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;

— пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения совершеннолетних;

— посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;

— посещение спортивных и детских площадок;

— проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и пр.) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

При себе теперь также необходимо иметь удостоверение личности.

За нарушение этих правил предусмотрен штраф в размере от 17 до 34 тыс. грн. А в отдельных случаях — вплоть до уголовной ответственности.

Как сообщала «Фраза», 12 марта 2020 года Кабинет министров Украины ввел карантин на всей территории страны в связи с распространением коронавируса. В частности, в стране запрещены массовые собрания более 200 человек.

Тэги: протест, здоровье, карантин, Гидропарк, криминал, Национальная полиция Украины, курьезы, новости Украины, коронавирус

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