В Житомирской области несколько дней горит лес

В Житомирской области горит лес. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщают в местной Государственной службе по чрезвычайной ситуации.

Спасатели отмечают, что лес горит уже третий день. Это происходит «из-за переброса огня с горящей сухой травы».

Сообщается, что «сильный ветер, скорость которого достигала 15-20 м/сек усложнил ситуацию, в результате чего пожар набрал больших масштабов и распространился на территорию Базарского лесничества ГП «Народицкое СЛГ» Народичского района».

Огонь до сих пор не локализован.

Как сообщается, «остается горение тремя отдельными очагами вблизи населенных пунктов Звиздаль и Малые Миньки на общей площади пятнадцать гектаров».

Всего пожар тушат 72 спасателя и семнадцать единиц техники. Также самолет АН 32-П сделано четыре сброса воды.

Отметим, что пожары бушевали и в других регионах страны.

Как писала «Фраза», пожарные тушат сразу два возгорания в Чернобыльской зоне.