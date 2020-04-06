Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В Житомирской области несколько дней горит лес

В Житомирской области несколько дней горит лес

В Житомирской области горит лес. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщают в местной Государственной службе по чрезвычайной ситуации.

Спасатели отмечают, что лес горит уже третий день. Это происходит «из-за переброса огня с горящей сухой травы».

Сообщается, что «сильный ветер, скорость которого достигала 15-20 м/сек усложнил ситуацию, в результате чего пожар набрал больших масштабов и распространился на территорию Базарского лесничества ГП «Народицкое СЛГ» Народичского района».

Огонь до сих пор не локализован.

Как сообщается, «остается горение тремя отдельными очагами вблизи населенных пунктов Звиздаль и Малые Миньки на общей площади пятнадцать гектаров».

Всего пожар тушат 72 спасателя и семнадцать единиц техники. Также самолет АН 32-П сделано четыре сброса воды.

Отметим, что пожары бушевали и в других регионах страны.

Как писала «Фраза», пожарные тушат сразу два возгорания в Чернобыльской зоне.

Тэги: пожар, общество, ЧП, регионы, Житомирская область, лес, новости Украины

Комментарии

Статьи

03.04.20 09:15

Осколки былой дружбы: славянский шлейф войны на Донбассе

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

10.01.20 08:40

Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
03.04.20 08:17

Сборная Украины: наш матч века №2

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

В Киеве обвалились цены на съем квартир. Посуточная аренда умерла
06.04.20 10:14

В Киеве обвалились цены на съем квартир. Посуточная аренда умерла

Автор: Людмила Ксенз, Страна

Выбор редакции
Власть стремится расчеловечить граждан Украины
Власть стремится расчеловечить граждан Украины
Власть стремится расчеловечить граждан Украины
Власть стремится расчеловечить граждан Украины
Доктор Зеленский и его трагифарсовый карантин
Доктор Зеленский и его трагифарсовый карантин
«Масонская» песня Мадонны напророчила эпидемию коронавируса еще весной 2019 года
«Масонская» песня Мадонны напророчила эпидемию коронавируса еще весной 2019 года
Коронавирус и Новые гонения на христиан
Коронавирус и Новые гонения на христиан
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Коронавирус в Украине: данные на 6 апреля 2020

Коронавирус в Украине: данные на 6 апреля 2020
06.04.20 11:01
1429
Последние новости
06.04.20 13:10

В лаврах и монастырях УПЦ можно подать записки онлайн
06.04.20 13:04

В Житомирской области несколько дней горит лес
06.04.20 12:59

В УПЦ рассказали, как Церковь помогает бороться с коронавирусом и проводит богослужения
06.04.20 12:53

Американские медики назвали группы людей, которые тяжелее других переносят коронавирус
06.04.20 12:43

Митрополит Антоний рассказал, чем опасна самонадеянность
06.04.20 12:03

Звезда фильма «Лолита» умерла от пневмонии
06.04.20 11:36

В Нью-Йорке коронавирусом заражаются даже новорожденные младенцы, тигры и львы
Фото и Видео
В Житомирской области несколько дней горит лес
В Житомирской области несколько дней горит лес
В Житомирской области несколько дней горит лес
В Житомирской области несколько дней горит лес
В Киеве православные волонтеры кормят бездомных
В Киеве православные волонтеры кормят бездомных
В Виннице УПЦ передала медикам 3 тыс тестов на коронавирус
В Виннице УПЦ передала медикам 3 тыс тестов на коронавирус
Коронавирус в Украине: данные на 6 апреля 2020
Коронавирус в Украине: данные на 6 апреля 2020
Пожарные тушат сразу два возгорания в Чернобыльской зоне
Пожарные тушат сразу два возгорания в Чернобыльской зоне
В Одессе сестры милосердия раздали антисептики и тексты молитв об избавлении от пандемии
В Одессе сестры милосердия раздали антисептики и тексты молитв об избавлении от пандемии
Ученые показали новое фото коронавируса COVID-19
Ученые показали новое фото коронавируса COVID-19
Что будет если прочитать coronavirus наоборот и при чем здесь число 666?
Что будет если прочитать coronavirus наоборот и при чем здесь число 666?
Кличко рассказал, что будут делать с трупами киевлян, погибших от коронавируса
Кличко рассказал, что будут делать с трупами киевлян, погибших от коронавируса
В Подмосковье взрывом «разнесло» целый подъезд многоэтажки
В Подмосковье взрывом «разнесло» целый подъезд многоэтажки
fraza.ua
Новости блогосферы
05.04.20 22:05

Власть стремится расчеловечить граждан Украины
31.03.20 10:56

В Украине начинается новый период — распад и расползание государства
29.03.20 12:49

Вылазьте из своих нор: коллапс страны убьет всех!
22.03.20 16:20

Коронавирусное Евангелие от церковных либералов

Опрос

Каков источник коронавируса COVID-19?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.