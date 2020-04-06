В Виннице УПЦ передала медикам 3 тыс тестов на коронавирус

В Виннице Украинская Православная Церковь передала медикам 3 тысячи тестов на коронавирус. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, от имени Украинской Православной Церкви митрополит Винницкий и Барский Варсонофий передал тесты Винницкому областному лабораторному центру.

Об этом сообщает пресс-служба Винницкой епархии.

«Надеемся, что тесты помогут вовремя выявить болезнь. Как показывает опыт других стран, чем больше тестируется людей — тем быстрее можно локализировать вспышку болезни и сохранить жизни многих людей.

Украинская Православная Церковь и Винницкая епархия помогают пенсионерам, малообеспеченным семьям. Также мы шьем и раздаем защитные маски. Призываю, чтобы мы объединялись, так как только таким образом мы сможем побороть эту инфекцию», — сказал митрополит Варсонофий.

Тесты (DialPlexQ ™ 2019 nCoV) были закуплены Украинской Православной Церковью и Международным благотворительным фондом Вадима Новинского «Покров».

Как сообщалось, по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия во все области Украины передано 100 тысячи тестов на коронавирус, а также средства защиты от вируса.

Распределение по областям приобретенного Фондом Новинского оборудования и средств защиты организовано Министерством здравоохранения и Штабом по борьбе с эпидемией коронавируса при Офисе Президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Одессе сестры милосердия раздали антисептики и тексты молитв об избавлении от пандемии.