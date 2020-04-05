Кличко рассказал, что будут делать с трупами киевлян, погибших от коронавируса

В Киеве тела погибших от коронавирусной инфекции будут кремировать. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал столичный градоначальник Виталий Кличко.

По словам мэра, специальный медицинский протокол не предусматривает захоронение жертв COVID-19, поскольку это может поспособствовать распространению инфекции.

«Относительно этого протокола церемонии погребения отменены и прописана в этом протоколе кремация», ‒ подчеркнул Виталий Кличко.

Полная версия интервью главы КГГА доступна к просмотру на видеохостинге Youtube:

Отметим, что по состоянию на вечер 4 апреля в Киеве выявлено 245 случаев заражения коронавирусом. К сожалению, трое из заболевших скончались.

Как писала «Фраза», Кабмин вводит более жесткие ограничения на время карантина.

Ранее в в Киеве спортсмены избили журналистов, которые снимали сюжет о соблюдении карантина.

Напомним также, что сотрудники правоохранительных органов Киева составили уже 466 протоколов на нарушителей ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса.