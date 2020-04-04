В Подмосковье взрывом «разнесло» целый подъезд многоэтажки

В субботу днем, 4 апреля, в подмосковном городке Орехово-Зуево произошло крупное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там от взрыва бытового газа произошло обрушение подъезда пятиэтажного жилого дома.

Как передают «Известия», по предварительным данным, в результате ЧП один человек погиб, еще четверо пострадали.

Сообщается, что взрыв прогремел в одной из квартир второго подъезда приблизительно в 13-30 по московскому времени. Предположительно, его причиной могла стать неисправная газовая колонка.

По словам спасателей, примерно 150 жильцов дома выбрались на улицу самостоятельно, еще 50 человек были эвакуированы бойцами МЧС.

В настоящее время на месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы и ведется разбор завалов.

Как писала «Фраза», мощный взрыв раскурочил половину подъезда в одном из домов под Киевом.

Ранее под Киевом взрыв в жилом доме разрушил четыре квартиры. Без погибших, увы, не обошлось.