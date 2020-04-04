В Минздраве рассказали, что ждет Украину в случае послабления тотального карантина

В Министерстве здравоохранения Украины спрогнозировали, что в ближайшие недели лечебные учреждения страны столкнутся с беспрецедентной нагрузкой, если государство не будет принимать жестких ограничительных мер в рамках борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на брифинге рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, без ужесточения карантинных и противоэпидемических мероприятий, количество пациентов, поступающих в больницы, начнет «зашкаливать» уже с 14-15 апреля, что приведет к большому количеству негативных последствий, в т. ч. и летальных.

«Сохраняя свое здоровье, мы сохраняем нашу систему здравоохранения», ‒ резюмировал Ляшко, призвав всех к сознательному отношению к коронавирусной угрозе.

Полная запись брифинга уже доступна к просмотру в Сети:

Как писала «Фраза», в Черновицкой области решили максимально ужесточить карантин. Пока на два дня.

Ранее на Ровенщине из-за вспышки коронавируса закрыли целое село.

Также сообщалось, что в Украине в массовом порядке перекрывают дороги из-за корнавируса.