На Львовщине в село «случайно» залетела зенитная ракета. Министр обороны объяснил, что к чему

В четверг, 2 апреля, в Яворовском районе Львовской области произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там во двор частного домовладения упала управляемая зенитная ракета, запущенная с расположенного неподалеку военного полигона.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. На происшествие уже отреагировал министр обороны Украины Андрей Таран, который запретил проведение дальнейших стрельб до окончания расследования.

По его словам, причиной «схода с курса» могла стать техническая неисправность ракеты, произведенной еще в 1985 году.

Глава военного ведомства отметил также, что в прошлом году злосчастная ракета была проверена и признана пригодной для использования.

«Однако сказалась устарелость бортовой аппаратуры», ‒ резюмировал он.

Как писала «Фраза», украинские военные испытали новую «морскую» ракету, созданную в Киеве.

Ранее в Сети появилось видео, как ракета падает на оживленную трассу в Израиле.