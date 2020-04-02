В Днепре уже вырыли сотни могил для будущих жертв коронавируса

В Сети появилось видео сотен могил в Днепре, которые подготовили для захоронения будущих жертв эпидемии коронавируса COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», резонансные кадры, сделанные с помощью дрона, оказались в распоряжении авторов информационного telegram-канала «Политика Страны».

СМИ также приводит слова главы облцентра Бориса Филатова, который заявил, что город закупил тысячу плотных пластиковых мешков для хранения тел, погибших от коронавируса, а также подготовил 600 могил для возможных жертв Covid-19.

Предполагается, что выдача тел из моргов умерших будет производится в закрытых гробах, а сами тела будут в герметичных мешках и подвергнуты дезинфекции.

Как писала «Фраза», коронавирус уверенно шагает по Украине. Число зараженных перевалило за 800.

Ранее в Киеве была зафиксирована первая смерть от коронавируса.