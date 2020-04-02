В Херсоне УПЦ передала медикам более 4 тыс тестов на коронавирус

В Херсоне Киевская Митрополия Украинской Православной Церкви при поддержке международного благотворительного фонда Вадима Новинского «Покров» передала медицинским учреждениям города средства инфекционной защиты для врачей и тесты на коронавирус. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Центре информации УПЦ.

Как сообщает «Православний вісник», при передаче присуствовал митрополит Херсонский и Таврический Иоанн, представитель фонда «Покров» Сергей Черевко, губернатор Херсонщины Юрий Гусев, глава Управления охраны здоровья в Херсонской области Виктор Короленко, медицинские работники.

«Церковь во все века всегда была рядом со своим народом, и не только молитвенно поддерживает его, но и старается всегда оказывать действенную материальную помощь обществу, особенно во времена трудных для народа испытаний», — отметил митрополит Иоанн.

Распределение по областям приобретенного Фондом Новинского оборудования и средств защиты организовано Министерством здравоохранения и Штабом по борьбе с эпидемией коронавируса при Офисе Президента Украины Владимира Зеленского.

«Церковь во все века всегда была рядом со своим народом, и не только молитвенно поддерживает его, но и старается всегда оказывать действенную материальную помощь обществу, особенно во времена трудных для народа испытаний», — отметил митрополит Иоанн.

Распределение по областям приобретенного Фондом Новинского оборудования и средств защиты организовано Министерством здравоохранения и Штабом по борьбе с эпидемией коронавируса при Офисе Президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Херсоне УПЦ организовала адресную доставку благотворительной помощи малообеспеченным семьям.