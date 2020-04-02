Киевлян массово штрафуют за нарушение карантина

На сегодняшний день сотрудники правоохранительных органов Киева составила уже 466 протоколов на нарушителей ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. Как выяснили журналисты «Фразы», минимум 60 из них — нарушение режима обсервации.

«Несмотря на постоянные призывы к жителям города и предпринимателям соблюдать ограничительных заведений, многие из тех, кто пренебрегает правилами. Буквально вчера полиция составила протокол на предпринимателя, который не прекратил работу кафе, куда продолжали приходить люди. Сегодня полиция составила уже 466 протоколов на нарушителей. Из них только за нарушения режима обсервации за два дня составили более 60 админпротоколов», — заявил сегодня, 2 марта, на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, на пять человек уже наложено взыскание в размере по 17 тысяч грмвен, другие протоколы сейчас на рассмотрении судов.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Сумах мужчину оштрафовали на 17 тыс. гривен за поход в магазин без маски.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день в Киеве зафиксирована первая смерть от коронавируса.