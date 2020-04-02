В Киеве зафиксирована первая смерть от коронавируса

В Киеве число зараженных коронавирусной инфекцией выросло до 161. Как выяснили журналисты «Фразы», также зафиксирована первая смерть от этой болезни — умер 70-летний мужчина.

«Количество киевлян с подтвержденным диагнозом коронавирус — 161 человек. И, к сожалению, один случай летальный. С лабораторно подтвержденных, 19 мужчин в возрасте от 22 до 70 лет. 70-летний человек к сожалению умер. Также заболели 10 женщин в возрасте от 36 до 62 лет. Госпитализированы 18 пациентов », - заявил сегодня, 2 апреля, на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

Ранее «Фраза» сообщала, что по состоянию сегодняшнее утро, 2 апреля, в Украине лабораторно подтверждено 804 случая заражения коронавирусной инфекцией.