Лучший теннисист мира дал на борьбу с коронавирусом миллион евро и позабавил фанатов необычным видео

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович пожертвовал на борьбу с коронавирусом COVID-19 миллион евро. Как выяснили журналисты «Фразы», 32-летний спортсмен передал средства родной стране на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких и другого оборудования.

Также у себя в социальных сетях серб разместил забавное видео, на котором играет в теннис сковородкой.

Делает он это у себя дома, находясь на самоизоляции.

Вместо сетки спортсмен использовал обычную мебель.

Новак Джокович написал «Соревнования никогда не прекращаются!».

Как писала «Фраза», украинский теннисист официально признал себя пострадавшим от коронавируса.