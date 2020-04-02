Додумались... Украинцев, приезжающих из-за границы, обяжут пройти 14-дневнюю обсервацию

Возвращение украинцев из-за границы без прохождения обязательной обсервации в течение 2 недель будет невозможным из-за угрозы распространения коронавируса. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в своем видеообращении к нации заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он, в частности, отметил, что сейчас власти разрабатывают вариант обеспечения украинцев местами для прохождения обязательной 14-дневной обсервации по возвращению из-за границы.

«Мы работаем над тем, чтобы обеспечить места для обязательной обсервации украинцев, возвращающихся из-за рубежа. Без нее возвращение в Украину будет невозможным», — заявил Зеленский.

Ранее «Фраза» сообщала, что украинские граждане, которые двумя самолетами прибыли из Катара в аэропорт «Борисполь» в 02:40 в понедельник, 30 марта, отказались отправляться на двухнедельную обсервацию.

После прибытия в Украину пассажиры взбунтовались. Они заявили, что до последнего момента не знали об этом условии и были согласны сдать тесты на коронавирус и отправиться на самоизоляцию. Попытка прорваться к выходу из самолетов, была пресечена полицией и нацгвардейцами, пассажиров пропускали только к автобусам ГСЧС, которые должны были доставить их на обсервацию.

Спустя некоторое время украинцы, вернувшиеся из Катара, начали сбегать из обсервационного отеля в центре Киева.

Напомним также, что с начала введения карантина в Украине в связи с распространением коронавируса в страну вернулись около 150 тысяч украинских граждан.