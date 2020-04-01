В Одессе УПЦ оказала гуманитарную помощь многодетным семьям

В Одессе Украинская Православная Церковь оказала гуманитарную помощь многодетным семьям. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Центре информации УПЦ.

Как сообщает пресс-служба Одесской епархии, продуктовые наборы были розданы жителям Одессы, которые не могут найти средства для существования.

Часть продуктов и материальной помощи были доставлены адресно людям, которые входят в группу риска и не могут самостоятельно приехать в социальный отдел.

К работе социального отдела подключились волонтеры, которые в свое время также получали помощь от Одесской епархии.

«Среди таких людей особо выделяется одесский волонтер Ирина Семкина-Мецкер. Будучи матерью восьмерых детей, она подключилась к благотворительной миссии, понимая всю значимость социальной работы именно в этот период.

Это свидетельствует о том, что современные испытания смогут стать новой точкой отсчета не только волонтерского движения в Одессе, но и платформой для плодотворного сотрудничества Церкви и гражданского общества в данном аспекте служения Богу и людям», — сообщили в епархии.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Одессе ежедневно в течение карантина православная молодежь раздает продукты бездомным.