Ивано-Франковск ограничивает въезд в город из-за коронавируса

Местные власти Ивано-Франковска решили ограничить въезд в город в связи с распространением коронавирусной инфекции. Как выяснили журналисты «Фразы», они прогнозируют пик заболеваемости вирусом на 10-20 апреля.

По словам мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, обязательный температурный скрининг и ограничения на въезд в город введут с нуля часов в четверг, 2 апреля.

На заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности решили установить на въездах города контрольно-пропускные пункты.

Также сообщается, что на территории Ивано-Франковска были официально подтверждены данные о заболевании COVID-19 у 16 человек, а с подозрением в больницах находятся 108 пациентов, в том числе 39 жителей областного центра.

По прогнозу местных властей, пик заболеваний придется на 10−20 апреля.

Ранее «Фраза» сообщала, что с 26 марта в Сумах ограничили въезд для граждан, которые не зарегистрированы в городе, не имеют недвижимости или не работают там.