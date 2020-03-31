Смертность от коронавируса в Испании продолжает зашкаливать

В Испании стремительно растет число жертв коронавируса COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», лишь за последние сутки от заразы скончались 849 человек.

Такие данные приводит Минздрав страны.

Общее число жертв коронавируса в Испании составляет уже 8 189 человек.

Всего за сутки зафиксировали более девяти тысяч случаев заражения. Всего заболели 94,5 тысяч людей.

Излечить за все время от коронавируса в Испании удалось 19,3 тысячи людей.

Сейчас около 5,6 тысяч человек находятся в отделениях интенсивной терапии.

Хуже всего дела обстоят в Мадриде: тут заразились 27,5 тысяч человек, а скончались уже 3,6 тысячи людей. В Каталонии коронавирусом заболели 18,8 тысяч людей, а умерли – 1,7 тысячи человек.

Как писала «Фраза», от коронавируса скончалась принцесса из династии Бурбонов.

Ранее Трамп рассказал, когда начнется «пик коронавируса» в США.