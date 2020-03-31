В Киеве заболевших коронавирусом людей становится все больше

За минувшие сутки в Киеве было выявлено пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Как выяснили журналисты «Фразы», среди них четверо мужчин и одна женщина-медик.

«За прошедшие сутки в Киеве вирус поразил еще пять человек, и на сегодняшний день, число киевлян, которые имеют подтвержденный диагноз коронавирус, составляет 107 человек. С лабораторно подтвержденных случаев, которые мы получили от государственного учреждения „Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины“, заболели четверо мужчин в возрасте от 45 до 49 лет и одна женщина, медицинский работник в возрасте 55 лет», — заявил сегодня, 31 марта, мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, один из пациентов находится в Александровской больнице, четверо — дома.

Ранее «Фраза» сообщала, что за прошедшие сутки в Украине было зафиксировано 69 новых случаев заражения коронавирусом.