Под покровом ночи Рада сделала украинскую землю товаром

В ночь на вторник, 31 марта, Верховная Рада разрешила продавать и покупать украинскую землю. Как выяснили журналисты «Фразы», народные депутаты проголосовали во втором чтении законопроект №2178-10 «О рынке земли».

Свои голоса за него отдали 259 парламентариев. Против голосовали 24 нардепа, еще трое воздержались, а 29 человек не голосовали.

Свои голоса отдали 206 членов фракции «Слуга народа», 23 парламентария из «Европейской солидарности», 13 нардепов из «Голоса», 12 человек из группы «Доверие» и пять внефракционных.

Планируется, что закон вступит в силу с 1 июля 2021 года.

Документ предусматривает, что «в первые два года землю будут продавать только гражданам Украины и не более ста гектаров в одни руки».

Через два года покупать землю разрешат украинским юридическим лицам (не более десяти тысяч гектаров в одни руки).

Также закон предусматривает, что земли сельскохозяйственного значения государственной и коммунальной собственности продаваться не будут.

Кроме этого, в 2024 году пройдет референдум о продаже земли иностранцам.

В документе также сказано, что «до 1 января 2030 года цена продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения, выделенных в натуре (на местности) владельцам земельных долей (паев), не может быть меньше их нормативной денежной оценки».

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Сообщалось, что МВФ снова шантажирует Украину, требуя закон о продаже земли.