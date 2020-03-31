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Зеленский таки «продавил» антиколомойский закон. Не обошлось без помощи Вакарчука и Порошенко

Зеленский таки «продавил» антиколомойский закон. Не обошлось без помощи Вакарчука и Порошенко

В понедельник, 30 марта, Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект № 2571-д, прозванный в народе «антиколомойским». Как выяснили журналисты «Фразы», указанный нормативно-правовой акт запретит государству возвращать национализированный «ПриватБанк» бывшим собственникам, одним из которых является бизнесмен Игорь Коломойский.

Как передает «Обозреватель», голоса в поддержку принятия документа отдали 267 депутатов, 31 народный избранник воздержался, а 17 ‒ проголосовали «против».

Как следует из поименного списка голосовавших, пропрезидентская фракция «Слуга народа» смогла «наскрести» всего 198 голосов «за» при 226 необходимых, но благодаря помощи «Европейской солидарности» Петра Порошенко (25 голосов) и «Голоса» Святослава Вакарчука (17) документ таки был принят.

В свою очередь, депутатские группы «Доверие», «За будущее» и внефракционные депутаты собрали всего 27 голосов, которых не хватило бы без поддержки «Голоса» и «ЕС» (всего ‒ 225).

Фракции «Батькивщина» и «ОПЗЖ» своих голосов «за» не отдали.

Как известно, принятие «антиколомойского» закона вместе с законом о рынке земли позволит Украине заполучить новую трехлетнюю программу расширенного финансирования МВФ в объеме около $8 млрд, а также связанную с ней макрофинансовую помощь от ЕС (€500 млн) и кредит Всемирного банка (до $1,0 млрд).

Как писала «Фраза», у Зеленского сделали важное заявление по поводу возврата Коломойскому «ПриватБанка».

Также сообщалось, что после встречи Зеленского с Коломойским в центральном офисе «ПриватБанка» начался обыск.

Тэги: Петр Порошенко, Верховная Рада Украины, Украина, общество, депутаты, кредиты, законопроект, политика, Игорь Коломойский, ЕБРР, голос, МВФ, Святослав Вакарчук, ПриватБанк, Владимир Зеленский, новости Украины, Слуга народа, Европейская солидарность

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