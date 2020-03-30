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Украинцы, вернувшиеся из Катара, начали сбегать из обсервационного отеля в центре Киева

Украинцы, вернувшиеся из Катара, начали сбегать из обсервационного отеля в центре Киева

Украинцы, которых после эвакуации из Катара отправили на обязательную двухнедельную обсервацию и разместили в центре Киева в отеле «Козацький», не прислушались к требованиям соблюдать ограничения в связи с пандемией коронавируса. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в Facebook сообщает «Киев Оперативный».

Часть людей спешно стала покидать отель. Они рассказывают, что в отеле нечеловеческие условия — очень холодно и очень дорогое питание (до 1200 гривен в сутки). Люди готовы заплатить штраф (от 17 до 34 тысяч гривен), чтобы не жить в таких условиях.

Напомним, что украинские граждане, которые двумя самолетами прибыли из Катара в аэропорт «Борисполь» в 02:40 в понедельник, 30 марта, отказались отправляться на двухнедельную обсервацию.

После прибытия в Украину пассажиры взбунтовались. Они заявили, что до последнего момента не знали об этом условии и были согласны сдать тесты на коронавирус и отправиться на самоизоляцию. Попытка прорваться к выходу из самолетов, была пресечена полицией и нацгвардейцами, пассажиров пропускали только к автобусам ГСЧС, которые должны были доставить их на обсервацию.

Ранее «Фраза» сообщала, что с начала введения карантина в Украине в связи с распространением коронавируса в страну вернулись более 144 тысяч украинских граждан.

Тэги: Украина, общество, здоровье, Катар, коронавирус, обсервация

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