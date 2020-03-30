Опасность голодных бунтов в Италии становится все реальнее

В Италии из-за карантина, который длится уже почти месяц, люди уже находятся на грани отчаяния. Как выяснили журналисты «Фразы», многие оказались в безвыходной ситуации — без денег и без еды.

По информации издания Sky News, у итальянцев может вот-вот лопнуть терпение. В любой момент могут вспыхнуть серьезные общественные беспорядки.

В соцсетях создаются группы с призывами организовывать налеты на магазины. Поэтому в ряд супермаркетов Палермо были направлены на дежурство отряды полицейски.

Появились видео итальянцев на карантине, умоляющих внешний мир о помощи. В одном из роликов отец сидит рядом с маленькой дочкой и обращается к премьер-министру Италии, говоря, что они находятся «на пределе». Он указывает на дочку, которая ест хлеб со словами: «Как моя дочь, так и другие дети через несколько дней не смогут съесть даже такой кусочек хлеба». И утверждает, что власти об этом пожалеют, так как «грядет революция».

А в итальянской области Апулия мужчина вызвал полицию из-за того, что банк закрыт — и они с матерью не могут снять ее пенсию, которая сейчас является единственным источником их дохода.

Ранее «Фраза» сообщала, что в южных регионах Италии из-за жесточайших противоэпидемических мероприятий могут вспыхнуть массовые беспорядки и даже голодные бунты.